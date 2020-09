Quelle: Euronews German - vor 4 Tagen



EU-Parlament für Sanktionen gegen Belarus 01:30 Das Europäische Parlament hat Neuwahlen in Belarus gefordert. Zudem drängten die Abgeordneten die Europäische Union, Sanktionen gegen Präsident Lukaschenko zu verhängen. In einer Entschließung erkannte eine breite Mehrheit den Wahlausgang in Belarus nicht an.