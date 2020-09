22.09.2020 ( vor 3 Stunden )



So schlimm wie in der globalen Finanzkrise 2009 trifft die deutsche So schlimm wie in der globalen Finanzkrise 2009 trifft die deutsche Wirtschaft die Corona- Pandemie offenbar nicht. Das Ifo-Institut legt aktuelle Prognosen vor. 👓 Vollständige Meldung