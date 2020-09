22.09.2020 ( vor 7 Stunden )



Mit der neuen, erst im Herbst geschaffenen Auszeichnung will Hessen an den erschossenen Walter Lübcke erinnern. Es gehe um den Einsatz für Freiheit, Respekt und Toleranz. Mit der neuen, erst im Herbst geschaffenen Auszeichnung will Hessen an den erschossenen Walter Lübcke erinnern. Es gehe um den Einsatz für Freiheit, Respekt und Toleranz. 👓 Vollständige Meldung