Wegen hoher Infektionszahlen - Stadt in Bayern schließt alle Schulen und Kitas Das Coronavirus breitet sich in Europa wieder stark aus - besonders Frankreich und Spanien sind betroffen. Auch in Deutschland bilden sich immer neue...

Coronavirus News: Bad Königshofen in Bayern schließt alle Schulen und Kindergärten In Bayern hat die erste Stadt nun drastische Maßnahmen wegen der hohen Corona-Zahlen ergriffen. Bad Königshofen hat alle Schulen und Kitas geschlossen. Alle...

Bad Königshofen: Schulen und Kitas nach Corona-Fällen dicht Wegen zahlreicher Coronavirus-Fälle im unterfränkischen Bad Königshofen sind am Dienstag alle drei Kitas und sechs Schulen dort geschlossen geblieben. Zudem...

Seit Schulbeginn 23 Corona-Fälle an Schulen und Kitas Seit Schulbeginn sind in Baden-Württemberg mindestens 23 Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten bekannt geworden. Die...

15 Corona-Fälle an Gesamtschule: Keine weitere Schließung Die Corona-Fälle an der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen haben bisher keine weiteren Schließungen von Kitas und anderer Schulen nach sich...

Schulen: Corona-Testangebot für Lehrer wird bis Jahresende verlängert Mitarbeiter in Schulen und Kitas können sich vorsorglich und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. So soll ihnen mehr Sicherheit gegeben werden....

