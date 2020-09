26.09.2020 ( vor 7 Stunden )

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton tütet auch beim Formel-1-Rennen in Sotschi die Pole Position ein. Lange sieht es so aus, als ob auch der zweite Startplatz an einen Mercedes-Piloten geht. Doch dann setzt Max Verstappen zum Endspurt an. ......