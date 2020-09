Wiley Brannt RT @ChristianFuchs_: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD“, sagt hoher #AfD-Mann in Doku, als er sich unbeobachtet… vor 12 Sekunden Heike Ng. RT @leonie_stella9: Die Aussage der „bürgerliche“ Partei AfD: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD.“ „Wir können… vor 22 Sekunden Lucomo RT @ChristianFuchs_: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD“, sagt hoher #AfD-Mann in Doku, als er sich unbeobachtet… vor 32 Sekunden Silverfeather RT @heuteshow: Ex-#AfD-Pressesprecher Christian Lüth: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD.“ Die Partei wünscht ihr… vor 52 Sekunden Stefan Fries RT @ChristianFuchs_: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD“, sagt hoher #AfD-Mann in Doku, als er sich unbeobachtet… vor 1 Minute Petra Sorge RT @akm0803: Christian Lüth, früher Pressesprecher der #AfD-Fraktion & seit zwei Wochen frisch „Medienkoordinator“, will, dass es Deutschla… vor 1 Minute