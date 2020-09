28.09.2020 ( vor 4 Stunden )



In den Bundesparteien wird über die Lehren aus den Kommunal- In den Bundesparteien wird über die Lehren aus den Kommunal- Stichwahlen in NRW diskutiert. Während die SPD Geschlossenheit beschwört, will ein CDU-Vorderer besser als die Grünen werden. Und die Grünen selbst? Die freuen sich. 👓 Vollständige Meldung