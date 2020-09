Projektentwickler hat rund 300 Millionen Euro in den Gebäudekomplex investiert. Nun ploppt dort eine temporäre Bar auf.

Hamburg: Aurubis: Hamburger Kupferhersteller bekommt eine Schutzhülle Vorstandschef Roland Harings will in Hamburg 100 Millionen Euro in den Umweltschutz investieren. Aber auf der Veddel fallen auch Jobs weg.

abendblatt.de vor 1 Woche - Top