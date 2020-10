fussballnews Bayern München muss seine Heimspiele weiterhin ohne Fans austragen. Auch die #Bundesliga-Partie des #FCB am Sonntag… https://t.co/AUCiROBkxN vor 25 Minuten FCB-Schwerte-Ruhr RT @Ueffcken: Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Fußball! Mega Freude gerade im TV Danke FC Bayern München Danke FCB-Schwerte… vor 54 Minuten Fussballsassie #UCLdraw Die deutschen Teilnehmer haben in der Champions League spannende und teils hochkarätige Aufgaben zugelost… https://t.co/Ay7igDhsJB vor 2 Stunden Hannes C. Huber Salzburg spielt in der Champions League gegen Bayern München! 🇦🇹🇦🇹⚽️😎⚽️🇩🇪🇩🇪 Da kann ich nur singen: „Ziagts den Bay… https://t.co/1TGZGsJhnG vor 2 Stunden Uwe Görke-Gott Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Fußball! Mega Freude gerade im TV Danke FC Bayern München Danke FC… https://t.co/ARUgjTV84h vor 2 Stunden Bayernboard.de Champions League: Titelverteidiger Bayern München trifft in der Gruppe A auf #Atletico #Madrid, Red Bull #Salzburg… https://t.co/GwA9pgPU4E vor 2 Stunden