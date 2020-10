Scoopic #Ankara nimmt digitale Medien an die Kandare. Auf der weltweiten Rangliste für #Pressefreiheit der Organisation Rep… https://t.co/tL3l7ay0Uj vor 16 Minuten Christa Hoelters Ankara nimmt digitale Medien an die Kandare https://t.co/TxECsxp0yr vor 2 Stunden Nachrichten Sammler In der Türkei gelten seit 1. Oktober neue Regeln zur Kontrolle sozialer Medien. Kritiker sprechen von verstärkter Z… https://t.co/OX2VKu2dje vor 2 Stunden Gerde Ankara nimmt digitale Medien an die Kandare https://t.co/WUP4P8O36j vor 3 Stunden