Ab 28. Oktober - Samsung Pay startet in Deutschland: Was Sie über den Bezahldienst wissen müssen Kampfansage von Samsung: Das Unternehmen will mit einem neuen Bezahldienst Apple Pay und Google Pay Konkurrenz machen. Der Bezahldienst Samsung Pay kommt ab dem...

Focus Online vor 1 Woche - Finanzen





Neuers Supercup-Erinnerungen - "Augenmerk" aufs Spiel Die Bayern-Stars wissen nicht, was sie in der Puskas-Arena erwartet. Nach Monaten mit Geisterspielen treten sie im Corona-Risikogebiet von Budapest im Finale...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de