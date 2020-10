Covid-19-Erkrankung: Modeschöpfer Kenzo mit 81 Jahren in Frankreich gestorben Er kam aus Japan - und blieb für immer in Paris. An der Seine machte er seinen Vornamen zu einer bekannten Marke und stieg zum Modezar auf. Nun starb der...

stern.de vor 18 Stunden - Leben Basler Zeitung Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost



Große Erfolge in Frankreich: Stardesigner Kenzo stirbt an Covid-19 1965 kam Kenzo Takada mit einem Frachtschiff nach Frankreich - und schuf dort ein Modeimperium. Nun stirbt der Designer mit 81 Jahren - an Covid-19, wie ein...

n-tv.de vor 19 Stunden - Welt