stern_panorama News von heute: Medizin-Nobelpreis für Entdecker des Hepatitis-C-Virus Deutsche Börse will Dax auf 40 Werte aufstoc… https://t.co/CplieXVobh vor 2 Minuten Hans-Jürgen Lindemann RT @ZDFheute: Linken-Abgeordnete @UllaJelpke fordert, dass Deutschland mehr #Flüchtlinge aufnimmt. Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschlan… vor 5 Minuten mullemaus RT @AfDUbach: Zahl der #Migranten in De zurückgegangen. Ja nee is klar! Und die Erde ist eine Scheibe😂 Wenn ich mir die #Bahnhöfe, die öffe… vor 7 Minuten Michael Voß RT @tagesschau: Zahl der Flüchtlinge in Deutschland erstmals seit 2011 gesunken https://t.co/fekyxdRNL4 #Flüchtlinge #Deutschland vor 16 Minuten AP One RT @ZDFheute: Linken-Abgeordnete @UllaJelpke fordert, dass Deutschland mehr #Flüchtlinge aufnimmt. Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschlan… vor 22 Minuten Sandra RT @AfDUbach: Zahl der #Migranten in De zurückgegangen. Ja nee is klar! Und die Erde ist eine Scheibe😂 Wenn ich mir die #Bahnhöfe, die öffe… vor 33 Minuten