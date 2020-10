Martin Schneider RT @SZ_Sport: Ein Jahr nach dem ersten Annäherungsversuch kommt Marc Roca nun doch zu den Bayern. In Spanien wird er schon länger als Sechs… vor 3 Stunden IvIatthes RT @SZ_Sport: Ein Jahr nach dem ersten Annäherungsversuch kommt Marc Roca nun doch zu den Bayern. In Spanien wird er schon länger als Sechs… vor 4 Stunden Klaus-D. Sedlacek Bayern-Transfer Marc Roca: Gemessen am Potential ein Schnäppchen https://t.co/CkhjbgPq4b vor 5 Stunden みゅら@WM RT @SZ: Ein Jahr nach dem ersten Annäherungsversuch kommt Marc Roca nun doch zu den Bayern. In Spanien wird er schon länger als Sechser der… vor 5 Stunden Raimund NR RT @SZ: Ein Jahr nach dem ersten Annäherungsversuch kommt Marc Roca nun doch zu den Bayern. In Spanien wird er schon länger als Sechser der… vor 5 Stunden Babba RT @SZ: Ein Jahr nach dem ersten Annäherungsversuch kommt Marc Roca nun doch zu den Bayern. In Spanien wird er schon länger als Sechser der… vor 5 Stunden