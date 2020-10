Daimler fährt eine riskante Luxusstrategie

06.10.2020 ( vor 15 Stunden )



Daimlerchef Ola Källenius will zurück zum Kern. Er will Daimler wieder zum Hersteller von modernen Luxusfahrzeugen wie der S-Klasse machen. Rendite statt Volumen. Marge statt Absatzwunder. Er kehrt damit seinem Ziehvater und Ex-Daimlerchef Dieter Zetsche den Rücken, der vor allem auf Volumen setzte. Klar ist bislang nur eins: Zetsches Strategie ist mehr oder weniger gescheitert. Daimler ist tief in die roten Zahlen gerutscht - und steht heute schlechter da als Konkurrenten. Källenius musste handeln. Aber ob die Flucht in die Nische Erfolg verspricht, daran gibt es erhebliche Zweifel. Daimler will seine Fixkosten gegenüber dem Vorjahr um... Daimlerchef Ola Källenius will zurück zum Kern. Er will Daimler wieder zum Hersteller von modernen Luxusfahrzeugen wie der S-Klasse machen. Rendite statt Volumen. Marge statt Absatzwunder. Er kehrt damit seinem Ziehvater und Ex-Daimlerchef Dieter Zetsche den Rücken, der vor allem auf Volumen setzte. Klar ist bislang nur eins: Zetsches Strategie ist mehr oder weniger gescheitert. Daimler ist tief in die roten Zahlen gerutscht - und steht heute schlechter da als Konkurrenten. Källenius musste handeln. Aber ob die Flucht in die Nische Erfolg verspricht, daran gibt es erhebliche Zweifel. Daimler will seine Fixkosten gegenüber dem Vorjahr um... 👓 Vollständige Meldung