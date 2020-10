07.10.2020 ( vor 18 Stunden )



Rechtsextreme Täter töten bei Anschlägen wie in Halle und Hanau, immer wieder werden Fälle von Rassismus in den Rechtsextreme Täter töten bei Anschlägen wie in Halle und Hanau, immer wieder werden Fälle von Rassismus in den Sicherheitsbehörden bekannt. Die Initiative #MeineStimmeGegenHass will an Opfer erinnern und gegen Rassismus und Rechtsextremismus eintreten. Von C. Plaß. 👓 Vollständige Meldung