Viele Länder in Europa sind schon wieder Risikogebiet. Selbst für einen Urlaub in Deutschland kann ein Coronatest erforderlich sein. Was Touristen jetzt beachten müssen - von der Buchung bis zur Stornierung. Viele Länder in Europa sind schon wieder Risikogebiet. Selbst für einen Urlaub in Deutschland kann ein Coronatest erforderlich sein. Was Touristen jetzt beachten müssen - von der Buchung bis zur Stornierung. 👓 Vollständige Meldung