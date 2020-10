16.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Kontrahenten Trump und Biden trafen zwar nicht direkt aufeinander, doch in ihren TV-Fragestunden mit Wählern war der jeweilige Gegner allgegenwärtig. Das Krisenmanagement in der Corona-Krise war das vorherrschende Thema. Die Kontrahenten Trump und Biden trafen zwar nicht direkt aufeinander, doch in ihren TV-Fragestunden mit Wählern war der jeweilige Gegner allgegenwärtig. Das Krisenmanagement in der Corona-Krise war das vorherrschende Thema. 👓 Vollständige Meldung