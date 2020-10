Braunschweiger Zeitung Schlagerstar: Manager: Michael Wendler bereut sein umstrittenes Video https://t.co/wqMpz84jRz vor 41 Minuten PNR24 Schlagerstar: Manager: Michael Wendler bereut sein umstrittenes Video https://t.co/E6UJNTgZoZ https://t.co/FpK6JlYnPR vor 57 Minuten Ueberschriften Schlagerstar: Manager: Michael Wendler bereut sein umstrittenes Video https://t.co/DziKErtKB2 vor 1 Stunde TAG24 NEWS Deutschland Nach #Wendler-Eklat: #Laura weint, Schlagerstar packt Handy in Salatschüssel. #Corona #Coronavirus #Promis… https://t.co/MRzkH7XIC3 vor 1 Woche FAZ Topthemen Schlagerstar Michael Wendler verlässt die Jury von „Deutschland sucht den Superstar” – und verbreitet in seiner Beg… https://t.co/Qv30YNp06Y vor 1 Woche Siegfried K. RT @FAZ_NET: Schlagerstar Michael Wendler verlässt die Jury von „Deutschland sucht den Superstar” – und verbreitet in seiner Begründung Cor… vor 1 Woche