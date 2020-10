16.10.2020 ( vor 2 Tagen )

Im Fahrerlager der Motorrad-Weltmeisterschaft geht mehr denn je die Angst vor dem Coronavirus um. Am Donnerstag meldete MotoGP-Superstar Valentino Rossi seine Infektion mit dem Virus. Ins Motorland Aragon, wo an diesem Wochenende und auch am kommenden Wochenende gefahren wird, ist der MotoGP-Superstar gar...