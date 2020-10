Präsidentenwahl am 3. November: Donald Trump nimmt Wahlkampfauftritte wieder auf Zum Markenzeichen des Wahlkampfs von Donald Trump in Corona-Zeiten wurden Auftritte an Flughäfen mit dem Präsidentenflugzeug als Kulisse. Wegen der...

stern.de vor 1 Woche - Wissen





Corona-Erkrankung: Donald Trump laut Leibarzt nicht mehr ansteckend Schon am Montag will Trump wieder auf Wahlkampf-Tour gehen – obwohl er vor einer Woche noch im Krankenhaus lag. Sein Arzt steht hinter der Entscheidung. Doch...

t-online.de vor 1 Woche - Welt