WB Sport Mit einem Sieg heute im vielleicht kniffligsten Gruppenspiel bei Lazio Rom könnte der BVB der K.o.-Runde schon zum… https://t.co/e6Ob6ymDbF vor 4 Stunden Der SPORTBUZZER #BVB vor Wiedersehen mit #Immobile: So gefährlich ist der Torjäger von #Lazio. #LazioBVB ➡️… https://t.co/Hrq31k8nne vor 5 Stunden Unibet Sportwetten Dortmunds Champions-League-Gegner #Lazio ist erstmals wieder seit 2007/08 in der Königsklasse vertreten ⚽ Für den… https://t.co/ljbAtJKwFK vor 15 Stunden News-Blog Champions League – Wiedersehen mit Immobile: BVB vor schwerer Hürde in Rom https://t.co/HU0Qxh58tG vor 23 Stunden Haunstetter Top story: BVB-Wiedersehen mit Ciro Immobile: Zorc warnt vor Lazio-Stürmer https://t.co/m8CjnU6C0y, see more https://t.co/fWgeEo9Wxy vor 1 Tag Patrick Berger #BVB - Morgen kommt es zum Wiedersehen mit Ciro Immobile. Sportchef Michael Zorc warnt @SPORT1 vorm einstigen @BVB-… https://t.co/Q3ZUBl8Ugj vor 1 Tag