Der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi wird nun auch ein Fall für die US-Justiz. Dessen Verlobte will nun dort die Schuld von Mohammed bin Salman klären lassen. Der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi wird nun auch ein Fall für die US-Justiz. Dessen Verlobte will nun dort die Schuld von Mohammed bin Salman klären lassen. 👓 Vollständige Meldung