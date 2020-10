21.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Ermittlung zum tödlichen Messerangriff in Dresden führt ins islamistische Milieu. Der tatverdächtige Syrer soll Kontakt zum IS gesucht und sich als Attentäter angeboten haben. Nun liegt der Fall beim Generalbundesanwalt. Von F. Flade.