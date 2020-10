AndreasGandzior #Videoüberwachung Berliner Verfassungsgericht rügt Senat https://t.co/CVqbsgLgDi vor 3 Stunden Deutschlandfunk RT @DLFNachrichten: Der Berliner Senat ist nach Ansicht des Verfassungsgerichts in dem Bundesland falsch mit einem #Volksbegehren für mehr… vor 16 Stunden saBiNe RT @DLFNachrichten: Der Berliner Senat ist nach Ansicht des Verfassungsgerichts in dem Bundesland falsch mit einem #Volksbegehren für mehr… vor 19 Stunden Die Nachrichten Der Berliner Senat ist nach Ansicht des Verfassungsgerichts in dem Bundesland falsch mit einem #Volksbegehren für m… https://t.co/IdF2ocbugw vor 19 Stunden