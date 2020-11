24.10.2020 ( vor 1 Woche )



In Neapel gab es gewaltsame Proteste gegen die Ausgangssperren, die dort wegen rasant steigender Infektionszahlen verhängt wurden. Ministerpräsident Conte will einen zweiten Lockdown verhindern, hat aber einen Plan B. Von Jörg Seisselberg.