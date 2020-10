Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Stunde



Streitthema Corona: Konservative schaffen Machtwechsel in Litauen 01:27 Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in Litauen ist die oppositionelle Vaterlandsunion (TS-LKD) stärkste politische Kraft geworden. Vaterlandsunion-Spitzenkandidatin Ingrida Simonyte will mit zwei liberalen Parteien eine neue Regierung bildenView on euronews