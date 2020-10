Oberster Gerichtshof: Erfolg für Trump: Amy Coney Barrett an Supreme Court berufen

Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Richterwahl: Pro- und Contraproteste in Washington 01:20 In der US Hauptstadt Washington hat eine kleine Gruppe von Trump Anhängerinnen vor dem Obersten Gerichtshof für die von Donald Trump nominierte konservative Richterin Amy Coney Barrett demonstriert. Zeitgleich fand ein deutlich größerer Frauenmarsch als Gegenprotest statt.