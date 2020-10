Corona in den USA: Trumps eigener Stabschef sieht das Virus außer Kontrolle

27.10.2020 ( vor 2 Tagen )



Die Fallzahlen in der Corona- Die Fallzahlen in der Corona- Krise in den USA steigen deutlich an. Derweil will Donald Trump von einer Kapitulation gegen das Virus nichts wissen. In den USA steigen die Fallzahlen in der Corona-Krise auf Rekordwerte.US-Präsident Donald Trump spielt die Gefahr herunter. Doch weitere Infektionen im Weißen Haus verdeutlichen den Ernst der Lage.Trump-News: Alle Informationen und Neuigkeiten rund um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Update vom Dienstag, 10.35 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe den Kampf gegen die Corona- Pandemie aufgegeben. „Das tue ich nicht“, sagte Trump am Montag, als er von... 👓 Vollständige Meldung