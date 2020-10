ScribbleNerd🤓🏳️‍🌈👭 Tote und Verletzte bei Messerangriff in Nizza https://t.co/78lSHmJoK5 via @zeitonline vor 7 Minuten Heinz Roehrig RT @szaktuell: Nach der blutigen #Messerattacke mit drei Toten in #Nizza gilt in #Frankreich die höchste #Terrorwarnstufe. https://t.co/9aT… vor 15 Minuten べてぃ RT @BlueGerbil: Der Terror geht weiter in Frankreich - zwei Wochen nach der Enthauptung von Samuel Paty in Paris wird abermals #Nizza das Z… vor 17 Minuten Cortys "Menschen, die derartig brutale Angriffe an einem solch heiligen Ort verübten, hätten keine religiösen, humanitären… https://t.co/S29AtJ69Bb vor 25 Minuten Saarbrücker Zeitung Nach der blutigen #Messerattacke mit drei Toten in #Nizza gilt in #Frankreich die höchste #Terrorwarnstufe. https://t.co/9aT8xmNpZw vor 32 Minuten Anton RT @zeitonline: Frankreich: Zwei Tote und Verletzte bei Messerangriff in Nizza https://t.co/kDIkbx09n4 vor 32 Minuten