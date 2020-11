01.11.2020 ( vor 8 Stunden )



Der erste Titel dieser Formel-1-Saison könnte schon in Imola vergeben werden. Mercedes ist die Team-WM kaum mehr zu nehmen. Sebastian Vettels Quälerei im Ferrari geht in die nächste Runde. 👓 Vollständige Meldung