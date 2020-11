Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 5 Stunden



Silberpfeil-Doppelsieg in Imola: Mercedes feiert 7. Konstrukteurs-WM 00:50 Lewis Hamilton und Valtteri Bottas rasten beim Großen Preis der Emilia Romagna der Konkurrenz davon und bescherten ihrem Rennstall vorzeitig den Konstrukteurstitel. Hamilton kann schon am 15. November in Istanbul Formel-1-Weltmeister werden. View on euronews