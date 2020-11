Trump vs. Biden: In diesen Staaten entscheidet sich jetzt die Wahl – die Lage in den "Swing States" Bei der US-Wahl mehren sich die Anzeichen für ein knapperes Ergebnis, als es die Umfragen vorhergesagt hatten. In wichtigen Bundesstaaten liegen Amtsinhaber...

stern.de vor 1 Tag - Auto





US-Wahl: Blaumachen in Pennsylvania In vielen Bundesstaaten werden Demokraten oder Republikaner die Auszählung anfechten, Hunderte Anwälte sind schon mobilisiert. Wird die Wahl am Ende vor...

sueddeutsche.de vor 1 Tag - Top





Kathy Boockvar: Diese Frau könnte die Wahl in den USA entscheiden Pennsylvania gehört zu den am stärksten umkämpften Staaten der USA. Die oberste Wahlhüterin Kathy Boockvar wird die Auszählung der Stimmen beaufsichtigen -...

sueddeutsche.de vor 2 Tagen - Top



Der Tag der US-Wahlen: Ein Erdrutschsieg würde viele Probleme begraben Biden oder Trump, das ist die grosse Frage. Wo wird die Wahl entschieden? Wer ist Favorit? Und welche Rolle spielen eigentlich die Elektoren? Alles, was Sie zum...

Basler Zeitung vor 2 Tagen - Welt





Große Übersicht zur US-Wahl - Welche Staaten Trump und Biden sicher haben - und wo die Wahl entschieden wird Die Präsidentenwahl in den USA wird in den 50 Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington entschieden: Dort gilt es für den Sieger, mindestens 270 der...

Focus Online vor 4 Tagen - Politik



US-Präsident: Umfragen zur US-Wahl: Auf diese Bundesstaaten kommt es an In den nationalen Umfragen dominiert Joe Biden. Gewonnen hat er aber noch nicht – denn in den „Swing States“ wird die Wahl entschieden.

Berliner Morgenpost vor 6 Tagen - Politik