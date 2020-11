04.11.2020 ( vor 7 Stunden )



In den USA finden aktuell gleich drei wichtige In den USA finden aktuell gleich drei wichtige Wahlen statt. Der Live-Ticker rund um die Ergebnisse der US-Wahl 2020. Wer wird der nächste US-Präsident? Die Ergebnisse der US-Wahl 2020 werden es zeigen.Auch von der Wahl des US-Repräsentantenhauses und einem Teil des Senats soll es Ergebnisse geben.Alles rund um die Wahl zum US- Präsidenten 2020 und Amtsinhaber Donald Trump . +++ Ticker aktualisieren +++ +++ 15.40 Uhr: Um die US-Wahl zu gewinnen, benötigen Donald Trump und Joe Biden mindestens 270 Wahlleute. Donald Trump gewinnt Hochrechnungen zufolge diese Bundesstaaten (Ergebnisse US-Wahl, Stand 15.40 Uhr): Alabama (9)Alaska (3)Arkansas (6) Florida (29)Idaho (4)Indiana... 👓 Vollständige Meldung