Von wegen „blaue Welle“ – an der Börse feiern Trumps heimliche Freunde Noch ist nicht entschieden, wer künftig Herr im Weißen Haus ist. Die Finanzmärkte hatten offenbar auf einen Durchmarsch der Demokraten gesetzt, doch jetzt...

Welt Online vor 1 Tag - Finanzen





US-Wahl: Nervosität in Bidens Heimatsstadt Wilmington: Die Party ist abgesagt In Wilmington hatten die Demokraten auf eine große Nacht gehofft - und den Umfragen zufolge auch Grund dazu. Doch nun hängt der Traum vom Weißen Haus in der...

stern.de vor 1 Tag - Politik