Quelle: DPA - vor 13 Stunden



Erstmals mehr als 20 000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag 00:46 Berlin, 06.11.20: Deutschland Die Corona-Infektionszahlen erreichen immer neue Höchstwerte... ... am Freitagmorgen erstmals mehr als 20 000 Neuinfektionen an einem Tag Gesundheitsämter meldeten dem RKI 21 506 neue Fälle Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt auf 11 096 ...