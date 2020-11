07.11.2020 ( vor 15 Stunden )



Mal muss eine ganze Klasse in Mal muss eine ganze Klasse in Quarantäne , wenn ein Covid-Fall in der Schule auftritt. Mal nur ein Schüler. Mal schließt beinahe die gesamte Schule. Warum ist das so unterschiedlich und wer entscheidet das? Von Sandra Stalinski. 👓 Vollständige Meldung