Wegen des Teil-Lockdowns dürfen keine Übernachtungen zu touristischen Zwecken angeboten werden. Doch ein Hotel in Köln verstieß offenbar massiv gegen diese...

Die Menschen in den Bergregionen von Sachsen-Anhalt können sich auf ein mildes und sonniges Wochenende freuen. Durch eine Inversion - eine umgekehrte...

Bei einem Auffahrunfall auf der linken Spur der Autobahn 5 (Freiburg-Karlsruhe) sind vier Menschen verletzt worden. Ein stark motorisierter Sportwagen sei am...

Tourismus: Trivago dämmt Verluste ein – Aktie erholt sich leicht vom Allzeittief Den Umsatz der Hotelsuche ist auf ein Viertel eingebrochen. Die Düsseldorfer steuern mit hartem Sparen gegen – und setzen auf Reisen in die Natur.

Handelsblatt vor 1 Woche - Wirtschaft