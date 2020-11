US-Wahl 2020: Tendenz in Florida geht in Richtung Trump – möglicher Biden-Konter in Ohio und North Carolina Die ersten Ergebnisse tröpfeln ein. Donald Trump gewinnt den ersten Bundesstaat. Hauchdünn ist das Rennen in Florida und Georgia. Alle Entwicklungen zur...

stern.de vor 1 Woche - Wirtschaft





Die Corona-Welle soll brechen - Teil-Lockdown: Was ist jetzt erlaubt, was verboten? Berlin (dpa) - Die guten Nachrichten zuerst: Grundsätzlich dürfen Kinder und Jugendliche von Montag (2. November) an weiter in Kitas und Schulen gehen. Wer...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland