Fawn Knutsen Kurz zeigt wie man auch vernünftig durchgreifen kann ohne den ganzen Schrott den die #afd veranstaltet.. Österreic… https://t.co/NdtCkr05UL vor 42 Minuten Martin Langeder Kurz will Terroristen "ein Leben lang" wegsperren #Österreich @SZ https://t.co/aEqL4qecS9 vor 1 Stunde Sophia Warum haben wir als Politiker nur so #Fäkalprodukte wie StasiMerkel und LinksRotGrüne Multikulturelle Politiker die… https://t.co/XpON6ZqKPX vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek Österreich: Kurz will Terroristen “ein Leben lang” wegsperren https://t.co/Se1SGSZ3kk vor 2 Stunden [email protected]_M-V Kurz will in Österreich endlich gegen den politischen Islam, sog. Gefährder und potentielle Terroristen durchgreife… https://t.co/1XykKj0fIK vor 18 Stunden