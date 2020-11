Von einem Sieg will er noch nicht sprechen. Doch es sieht gut aus für Joe Biden. Der Demokrat liegt bei der Auszählung der Stimmen zur US-Präsidentschaftswahl...

US-Wahl: Biden liegt in Pennsylvania und Georgia vorne und kündigt Rede an Joe Biden oder doch four more years mit Donald Trump? Die Presse-Redaktion hält Sie in Echtzeit auf dem Laufenden und hilft beim Einordnen der Zahlen. Joe Biden...

DiePresse.com vor 6 Tagen - Oesterreich