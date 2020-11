13.11.2020 ( vor 5 Stunden )

Bundesfamilienministerin Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel . Das berichten der rbb und die "Berliner Morgenpost". Demnach erklärte die SPD-Politikerin in einem Schreiben an die FU Berlin den Verzicht. Die Universität hatte im vergangenen Jahr Giffeys Arbeit geprüft und eine Rüge erteilt. Doch dann kündigte die Uni eine erneute Prüfung an.