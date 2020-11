14.11.2020 ( vor 3 Stunden )



Das von Deutschen mitentwickelte Vakzin gilt als aussichtsreichster Kandidat für eine Notzulassung in den USA. Die US-Regierung will schon im Dezember Millionen impfen. Das von Deutschen mitentwickelte Vakzin gilt als aussichtsreichster Kandidat für eine Notzulassung in den USA. Die US-Regierung will schon im Dezember Millionen impfen. 👓 Vollständige Meldung