"Beethoven for One": Streichquartette für einen Zuhörer Das Kulturleben wurde in der Corona-Krise heruntergefahren. In New York bekommen Klassikfans trotzdem die Möglichkeit, Konzerte zu genießen - allerdings ganz...

Augsburger Allgemeine vor 9 Stunden - Kultur Auch berichtet bei • stern.de