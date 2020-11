TAG24 NEWS Köln Halbfinale bei "The Masked Singer": Diese Schlager-Legende war die Katze. #Köln #MaskedSinger… https://t.co/M5p8pgeYGf vor 13 Minuten shz.de Welch ein Katzenjammer: Schlagerstar #vickyleandros ("Ich liebe das Leben") ist in der ProSieben-Show "The Masked S… https://t.co/S6PnaYgQ6S vor 20 Minuten PNR24 "The Masked Singer": Vicky Leandros steckt unter dem Katzenkostüm https://t.co/kB6HNdXa0F https://t.co/nLhEEOYY5Y vor 1 Stunde sophie Und diese Schlageraktion am selben abend an dem The Masked Singer Vicky Leandros demaskiert.... zufall? #LateNightBerlin vor 7 Stunden FOCUS Unterhaltung "The Masked Singer" im News-Ticker - Große Blamage für Rea Garvey: Im Katzenkostüm steckt Vicky Leandros https://t.co/mZw9JL0hKX vor 7 Stunden FOCUS Panorama "The Masked Singer" im News-Ticker - Große Blamage für Rea Garvey: Im Katzenkostüm steckt Vicky Leandros https://t.co/2LPcn6fEdS vor 7 Stunden