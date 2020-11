Frank_Ey Deutschlands #DFB-Team verliert in der #NationsLeague 0:6 gegen #Spanien - ein Debakel. So hoch hat Deutschland zul… https://t.co/XxIqkAvpru vor 14 Minuten Klaus-D. Sedlacek Blamage für DFB-Team: So eine Niederlage gab es noch nie https://t.co/2IpjwdjJct vor 8 Stunden Nikolaus Neumaier @DFB_Team Was für eine Blamage!!! vor 8 Stunden xaver mair @DFB_Team Was für eine Blamage. Das kann doch nicht wahr sein so zu verlieren. Es fehlt einfach alles in der Mannsc… https://t.co/EaLhvyVyKU vor 9 Stunden Patrick Alder Was für eine Blamage 🤦 Hauptsache an Löw festhalten 👍 @DFB_Team #ESPGER vor 9 Stunden