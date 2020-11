M.Ellguth Innenministerkonferenz-Chef bringt #AfD-Verbot ins Gespräch (via @koelnischeR) https://t.co/yThMI1YPQ1 Es verwunder… https://t.co/tRvh0FOOyF vor 1 Minute Katetor RT @Georg_Pazderski: Ausgerechnet ein #SPD-Wessi, der sorglos in der Bundesrepublik in Freiheit aufwachsen durfte, tut sich als Radikalkomm… vor 1 Minute Bananenrepublik RT @sirduke_1: Die Diktatur bereitet ein Verbot der einzigen Oppositionspartei vor, die nicht mit der Regierung im Bett liegt! Verglichen m… vor 4 Minuten Zahlenfetischist RT @welt: Chef der Innenministerkonferenz bringt AfD-Verbot ins Gespräch https://t.co/e9HfCxqLts https://t.co/QD72hUllgG vor 5 Minuten Der Graue RT @Tagesspiegel: Der Chef der Innenministerkonferenz, Georg Maier, hat nach dem Eklat im Bundestag ein Verbot der #AfD ins Gespräch gebrac… vor 6 Minuten Jeanne Plaumann RT @Tagesspiegel: Der Chef der Innenministerkonferenz, Georg Maier, hat nach dem Eklat im Bundestag ein Verbot der #AfD ins Gespräch gebrac… vor 11 Minuten