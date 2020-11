Der saudische König Salman hat den wegen der Coronavirus-Pandemie virtuell stattfindenden G20-Gipfel eröffnet. Er rief am Samstag zu einer vereinten Reaktion...

Kaum jemand griff Donald Trump schärfer an als die US-Satiriker. Er brachte ihnen Quote, doch auch Erschöpfung. Künftig dürfte einiges anders werden - auch...

: Was Trump noch anrichten kann Das Wichtigste vorneweg: Auch wenn Donald Trump die Realität nicht zur Kenntnis nehmen will - am 20. Januar 2021 wird in Washington der 46. Präsident der...

WorldNews vor 6 Tagen - Top