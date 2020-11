Quelle: Euronews German - vor 31 Minuten



Maradona-Kult in Neapel: "Er wird weiterleben" 01:57 Kultfigur und sportlicher Heilsbringer: Außerhalb von Argentinien ist Diego Armando Maradona nirgendwo so geliebt und verehrt worden wie in Neapel. Für die SSC Neapel machte der Argentinier die erste nationale Meisterschaft perfekt. Das bleibt unvergessen.