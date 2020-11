28.11.2020 ( vor 2 Stunden )

Seit März konnte Köln keinen Sieg mehr holen - 18 Spiele in Folge. Doch irgendwann endet jede Serie - und für die Kölner war das am 9. Spieltag der Fall. Die Mannschaft schaffte einen 2:1-Sieg in Dortmund